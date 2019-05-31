"Чайка" пока не имеет разрешения играть на "Ростов Арене"

"Чайка" из Песчанокопского рассматривает возможность выступления в следующем сезоне на "Ростов Арене", но пока не имеет на это разрешения, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ФГУП "Спорт-Ин" Александра Богомолова. "Спорт-Ин" управляет семью стадионами чемпионата мира-2018.

"Чайка" в сезоне-2018/19 обеспечила себе первое место в группе "Юг" Олимп-ПФЛ и получила право выступать в ФНЛ.

- Разрешительных документов на проведение матчей ФК "Чайка" на стадионе "Ростов-Арена" на данный момент нет, - сказал Богомолов. - 30 мая представители ФНЛ и "Чайки" посетили стадион. Сейчас рассматривается только возможность проведения матчей ФНЛ на "Ростов-Арене". Окончательное решение будет приниматься совместно с ФК "Ростов" и РПЛ с учетом интересов всех сторон, рекомендаций РПЛ И ФНЛ, технических и агрономических специалистов.

В ПФЛ "Чайка" выступала на домашнем стадионе в Песчанокопском вместимостью 2000 человек. "Ростов Арена" вмещает 45 тысяч.