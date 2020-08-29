«Чайка» подписала игрока молодежной сборной Казахстана
11:57
«Чайка» подписала двухлетний контракт (с возможностью продления еще на один сезон) с полузащитником молодежной сборной Казахстана Рамазаном Оразовым, сообщает сайт клуба.
Оразов является воспитанником алматинского «Кайрата», в составе которого выиграл Кубок Казахстана в 2018 году, а также серебряные медали чемпионата Казахстана в последних двух сезонах: 2018, 2019.
Последние полгода Оразов провел в латвийском клубе «Даугавпилс».
Дополнительная информация:
https://fc-chayka.ru/article.asp?id=Ramazan-Orazov-%E2%80%93-igrok-Chajki-2836