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«Чайка» подписала игрока молодежной сборной Казахстана

11:57
Рамазан Оразов (слева). Фото ФК «Чайка».
Рамазан Оразов (слева). Фото ФК «Чайка».
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«Чайка» подписала двухлетний контракт (с возможностью продления еще на один сезон) с полузащитником молодежной сборной Казахстана Рамазаном Оразовым, сообщает сайт клуба.

Оразов является воспитанником алматинского «Кайрата», в составе которого выиграл Кубок Казахстана в 2018 году, а также серебряные медали чемпионата Казахстана в последних двух сезонах: 2018, 2019.

Последние полгода Оразов провел в латвийском клубе «Даугавпилс».

Дополнительная информация:

https://fc-chayka.ru/article.asp?id=Ramazan-Orazov-%E2%80%93-igrok-Chajki-2836

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