«Чайка» подаст апелляцию на отстранение спортивного директора от деятельности в футболе на два года

«Чайка» выступила с заявлением, которое посвящено решению РФС отстранить спортивного директора клуба ФНЛ Олега Баяна от любой деятельности, связанной с футболом, на два года.

«Со вчерашнего дня, во исполнение вышеуказанного решения Олег Баян временно отстранен от выполнения своих трудовых обязанностей, вплоть до отмены данного запрета, установленного решением РФС.

Настоящим заявлением хотим уведомить, что клуб в установленные сроки подаст апелляцию на данное решение в Апелляционный комитет РФС.

Футбольный клуб «Чайка» всегда будет отстаивать права своих сотрудников в любой возможной для этого инстанции", — говорится в сообщении.

В конце августа 2019 года стало известно, что следственный департамент МВД России расследует уголовное дело по частям 1, 3 статьи 184 УК РФ по факту оказания противоправного влияния на результат матча ПФЛ между «Чайкой» из Песчанокопского и новороссийским «Черноморцем».