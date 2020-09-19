«Чайка» победила «Краснодар-2», «Нефтехимик» и «Алания» сыграли вничью

«Чайка» победила «Краснодар-2» в матче 10-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Хозяева встречи взяли верх со счетом 2:1.

Еще в одном матче «Нефтехимик» и «Алания» не выявили сильнейшего — 0:0.

Олимп — ФНЛ

10-й тур

«Чайка» (Песчанокопское) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 2:1 (2:0)

Голы: Володкин, 6 (1:0). Мартынов, 44 — в свои ворота (2:0). Воротников, 65 (2:1).

«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Хозин, Гогличидзе, Гаджибеков, Хайруллов, Палиенко (Карташов, 62), Леонтьев (Кулик, 73), Володкин (Глушков, 68), Алейников, Савичев, Хохлачев (Белоус, 50. Дегтярев, 83).

«Краснодар-2» (Краснодар): Адамов, Пелих (Ивашин, 81), Мартынов (Исаенко, 81), Литвинов, Стежко, Григорян, Мацукатов, Сперцян, Камболов (Якимов, 46), Кутовой (Апеков, 73), Сабуа (Воротников, 54).

Предупреждения: Хозин, 45+1. Литвинов, 56. Стежко, 64. Белоус, 77.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

19 сентября. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Алания» (Владикавказ) — 0:0

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Канаев, Агапов, Семенов, Потапов, Яковлев (Галиулин, 46), Кленкин (Микушин, 90+2), Хубаев, Ситдиков (Кайков, 73), Шадрин, Котик (Юшин, 83).

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Кокоев (Кобесов, 55), Бутаев, Багаев, Кочиев, Засеев, Магомедов, Хабалов (Хубулов, 83), Хосонов (Цараев, 62), Машуков (Суанов, 71), Гурциев.

Предупреждения: Кочиев, 10. Хубаев, 13. Гурциев, 13. Канаев, 27. Котик, 40. Засеев, 40. Кленкин, 86. Суанов, 90. Семенов, 90+3.

Удаление: Хубаев, 43.

Судья: Шадыханов (Москва).

19 сентября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».