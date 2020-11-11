«Чайка» обыграла брянское «Динамо» благодаря пенальти

«Чайка» обыграла брянские «Динамо» в матче 21-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник Константин Савичев, реализовавший пенальти.

Благодаря победе «Чайка» вышла на 8-е место в турнирной таблице, в активе команды из Песчанокопского 31 очко. «Динамо» занимает 16-е место с 23 очками.

Олимп — ФНЛ

21-й тур

«Чайка» (Песчанокопское) — «Динамо Бр» (Брянск) — 1:0 (1:0)

Гол: Савичев, 20 — с пенальти.

«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Гогличидзе, Хайруллов, Ужгин (Пискунов, 62), Хозин, Савичев (Бычков, 90), Алейников (Безденежных, 71), Карташов, Глушков (Володкин, 77), Леонтьев, Кулишев (Умаев, 59).

«Динамо Бр» (Брянск): Вамбольт, Никитин (Дрогунов, 55), Сапаев, Луппа, М.В.Васильев, Першин (Пикатов, 85), Каретник (Укомский, 67), Мараев, Валикаев, Вотинов, Агуреев (Баранов, 57).

Предупреждения: М.В.Васильев, 30. Карташов, 90+4.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

11 ноября. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».