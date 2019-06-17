"Чайка" назвала имя нового главного тренера

Дмитрий Воецкий назначен новым главным тренером "Чайки"​.

44-летний специалист последние восемь сезонов отработал в качестве главного тренера "Сызрань-2003", с которым трижды завоевывал третье место в первенстве ПФЛ в группе "Урал-Приволжье".

В конце прошлого сезона "Чайка" стала участником скандала по итогам матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" против "Черноморца"​ (3:1).

Победа в той игре помогла клубу из Ростовской области сохранить лидерство в таблице и обойти "Урожай" в споре за путевку в ФНЛ.

Дмитрий Воецкий назначен новым главным тренером ФК «Чайка»



Сорокачетырёхлетний специалист последние восемь сезонов отработал в качестве главного тренера ФК «Сызрань-2003», с которым трижды завоёвывал третье место в первенстве ПФЛ в группе «Урал-Приволжье». pic.twitter.com/rjUC2Br9zJ — ФК «Чайка» (@chaykafc) 17 июня 2019 г.

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