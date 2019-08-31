«Чайка» на выезде обыграла «Енисей»

«Чайка» в гостях выиграла у «Енисея» (3:1) в матче 11-го тура Олимп-ФНЛ.

В составе победителей отличились Марат Шайморданов, Андрей Текучев и Андрей Бычков. У «Енисея» гол в активе Андрея Харитонова. На 58-й минуте у хозяев был удален Михаил Комков.

«Енисей» с шестью очками занимает последнее место. У «Чайки» 14 очков и девятое место.

Олимп-ФНЛ

11-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:3 (1:0)

Голы: Харитонов, 25 (1:0). Шайморданов, 62 (1:1). Текучев, 68 (1:2). Бычков, 70 (1:3).

«Енисей»: Опарин, Бугаев, Рожков, Гасанов, Комков, Хубулов (Руднев, 60), Иванов (Мильдзихов, 71), Савичев, Харитонов (Ломакин, 85), Раздорских (Семакин, 77), Саркисов (Песиков, 77).

«Чайка»: Арапов, Дубовой, Тумасян, Бычков, Карташов, Текучев, Павленко (Демченко, 79), Коржунов (Шайморданов, 60), Коротаев, Хохлачев (Подбельцев, 65), Машнев (Безденежных, 59).

Предупреждения: Павленко, 24. Хубулов, 36. Комков, 48. Руднев, 63. Текучев, 86.

Удаление: Комков, 58.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

31 августа. Красноярск. Стадион «Центральный».