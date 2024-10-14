«Чайка» — «КАМАЗ»: видеообзор матча первой лиги

«Чайка» дома сыграла вничью с «КАМАЗом» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Чайка» занимает десятое место в турнирной таблице ФНЛ с 18 очками. «КАМАЗ» идет на 13-й строчке с 16 очками.