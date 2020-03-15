«Чайка» и курский «Авангард» сыграли вничью

В матче 27-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Чайка» принимала курский «Авангард». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Чайка» набрала 38 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Авангард» поднялся на 13-ю строчку с 29 очками.

Олимп — ФНЛ

27-й тур

«Чайка» (Песчанокопское) — «Авангард К» (Курск) — 1:1 (1:1)

Голы: Кулик, 25 (1:0). Агеев, 37 (1:1).

«Чайка» (Песчанокопское): Киселев, Чистяков (Гогличидзе, 72), Вяткин, Тумасян, Безденежных (Текучев, 72), Кулик (Шаров, 77), Леонтьев, Карташов, Подбельцев (Камеш, 56), Коротаев (Хохлачев, 77), Машнев.

«Авангард К» (Курск): Терешкин, Тикнизян, Тимошин, Войнов, Агеев (Бобрышов, 90+3), Машуков, Тарасов (Ярыгин, 83), Чиркин, Ковалев, Бреев, Калугин.

Предупреждения: Войнов, 41. Камеш, 81. Тикнизян, 86.

Судья: Фролов (Москва).

15 марта. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».