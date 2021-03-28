«Чайка» и «Факел» одержали очередные победы в ФНЛ
28 марта были сыграны очередные матчи в 33-м туре Олимп-ФНЛ.
«Факел» благодаря голам Максимова и Брызгалова во втором тайме обыграл брянское «Динамо» (2:0), а «Чайка» одержала волевую победу над «СКА-Хабаровском» (2:1). Решающий гол на 82-й минуте забил Хохлачев.
В еще одной встрече дня «Чертаново» минимально уступил «Акрону» (0:1) после гола Гираева на пятой компенсированной минуте ко второму тайму.
«Факел» после этой победы поднялся на девятое место с 49 очками, сразу за ними хабаровчане с 47 очками.
«Чертаново» и брянское «Динамо» продолжают находиться в зоне вылета с 25 и 22 очками соответственно, а вот «Чайка» — 13-я (46 очков). «Акрон» с 35 очками расположился на 16-м месте.
Олимп — ФНЛ
33-й тур
«Динамо Бр» (Брянск) — «Факел» (Воронеж) — 0:2 (0:0)
Голы: Максимов, 52 (0:1). Брызгалов, 67 (0:2).
«Динамо Бр» (Брянск): Кузнецов, Крючков (Дрогунов, 82), Васильев, Луппа, Пикатов, Рухайя (Укомский, 73), Баранов, Муромский (Сорокин, 81), Данилин (Агуреев, 74), Радченко (Горозия, 90), Дибиргаджиев.
«Факел» (Воронеж): Саутин, Черов, Зайцев, Пейчинович, Брызгалов, Шепилов (Седов, 88), Акбашев, Замалиев (Почивалин, 76), Дмитриев (Коробов, 77), Максимов (Подбельцев, 79), Яковлев (Петрусев, 83).
Предупреждения: Дибиргаджиев, 26. Радченко, 40. Кузнецов, 55. Васильев, 62. Брызгалов, 74. Седов, 90+1.
Удаление: Дибиргаджиев, 43 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
28 марта. Брянск. Стадион «Динамо».
«Чайка» (Песчанокопское) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 2:1 (0:0)
Голы: Мануйлов, 53 (0:1). Хозин, 71 (1:1). Хохлачев, 82 (2:1).
«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Хозин, Хайруллов, Ужгин, Мигунов, Карташов, Алейников (Бородин, 90+1), Савичев, Олейников (Володкин, 46), Чочиев (Безденежных, 79), Кулишев (Хохлачев, 59).
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Городовой, Эммерсон, Мануйлов, Суслов, Большаков, Колесниченко, Мартусевич, Квеквескири, Никифоров (Малеев, 78), Базелюк (Брагин, 67), Булия (Першин, 82).
Предупреждения: Алейников, 28. Булия, 33. Суслов, 58. Савичев, 58. Хозин, 72. Брагин, 90+3. Мартусевич, 90+3.
Судья: Фролов (Москва).
28 марта. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».
«Чертаново» (Москва) — «Акрон» (Тольятти) — 0:1 (0:0)
Гол: Гираев, 90+5.
«Чертаново» (Москва): Абаев, Кутин, Гудков, Бартасевич, Герчиков, Сулейманов, Рудковский, Завезен (Ляхов, 90), Пиняев (Левин, 90+4), Канищев (Мелехов, 80), Молтенинов (Савельев, 60).
«Акрон» (Тольятти): Волков, Литвин, Чичерин, Босов (Феррейра, 71), Килин, Причиненко (Герюгов, 57), Пьянченко (Садыков, 79), Баланович (Нихаев, 71), Газданов (Гираев, 57), Майрович, Делькин.
Предупреждения: Чичерин, 3. Пьянченко, 22. Герюгов, 67. Садыков, 80. Гираев, 90.
Удаление: Садыков, 85.
Судья: Анопа (Благовещенск).
28 марта. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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