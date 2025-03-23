«Черноморец» обыграл «Чайку»

«Черноморец» в гостях победил «Чайку» в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

В составе гостей отличились Егор Иванов и Гедеон Гузина.

После 25 матчей «Черноморец» располагается на 4-й строчке турнирной таблицы первой лиги с 43 очками. «Чайка» идет 10-й с 30 баллами.