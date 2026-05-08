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8 мая, 17:35

«Чайка» — «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию матча ФНЛ

«Чайка» и «Черноморец» встретятся в матче первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Чайка» и «Черноморец» встретятся в матче 33-го тура первой лиги в матче 33-го тура первой лиги в пятницу, 8 мая. Игра пройдет на стадионе «Чайка» имени И.П. Чайки в Песчанокопском, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«Чайка» — «Черноморец»: трансляция матча 33-го тура первой лиги в прямом эфире (видео)

За основными событиями и результатом игры «Чайка» — «Черноморец» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Россия. PARI Первая лига. 33-й тур.
08 мая, 18:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)
Чайка
0:2
Черноморец

В прямом эфире матч покажет группа первой лиги на онлайн-платформе «VK Видео».

«Чайка» находится на последнем, 18-м месте в первой лиге, набрав 22 очка. «Черноморец» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы с 29 очками. В предыдущем матче «Чайка» проиграла «Торпедо» со счетом 0:2, а «Черноморец» уступил «Родине» (1:3).

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Футбол
Первая лига
ФК Чайка (Песчанокопское)
ФК Черноморец (Новороссийск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 5 5 0 0 16-5 15
2
 Велес 6 4 0 2 7-8 12
3
 Урал 6 3 2 1 10-2 11
4
 Спартак Кс 5 3 2 0 10-4 11
5
 Торпедо 6 3 1 2 10-5 10
6
 Ротор 6 3 1 2 11-8 10
7
 Енисей 6 2 3 1 10-9 9
8
 Шинник 6 2 3 1 9-8 9
9
 Уфа 5 2 2 1 7-6 8
10
 Арсенал 6 2 2 2 5-9 8
11
 Сочи 5 2 1 2 10-7 7
12
 Волга 5 2 0 3 6-8 6
13
 Челябинск 6 2 0 4 7-12 6
14
 Нефтехимик 6 2 0 4 3-10 6
15
 Ленинградец 6 1 2 3 3-8 5
16
 СКА-Хабаровск 6 1 0 5 4-11 3
17
 Текстильщик 5 0 3 2 3-5 3
18
 КАМАЗ 6 0 2 4 6-12 2
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32 тур
33 тур
34 тур
14.08 18:00 Нефтехимик – Шинник 0 : 2
14.08 19:30 Ротор – Урал 1 : 1
15.08 08:00 СКА-Хабаровск – Велес 2 : 0
15.08 12:00 Енисей – КАМАЗ 2 : 2
15.08 13:30 Челябинск – Торпедо 0 : 4
15.08 16:00 Ленинградец – Арсенал 0 : 0
15.08 17:00 Текстильщик – Нижний Новгород - : -
15.08 18:00 Сочи – Волга - : -
17.08 19:30 Спартак Кс – Уфа - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 8
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 6
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 4
П
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 4
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 3
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 3
И К Ж
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 5 1 1
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 5 1 1
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