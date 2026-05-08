«Чайка» — «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию матча ФНЛ

«Чайка» и «Черноморец» встретятся в матче первой лиги

«Чайка» и «Черноморец» встретятся в матче 33-го тура первой лиги в матче 33-го тура первой лиги в пятницу, 8 мая. Игра пройдет на стадионе «Чайка» имени И.П. Чайки в Песчанокопском, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«Чайка» — «Черноморец»: трансляция матча 33-го тура первой лиги в прямом эфире (видео)

За основными событиями и результатом игры «Чайка» — «Черноморец» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Россия. PARI Первая лига. 33-й тур.

08 мая, 18:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)

В прямом эфире матч покажет группа первой лиги на онлайн-платформе «VK Видео».

«Чайка» находится на последнем, 18-м месте в первой лиге, набрав 22 очка. «Черноморец» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы с 29 очками. В предыдущем матче «Чайка» проиграла «Торпедо» со счетом 0:2, а «Черноморец» уступил «Родине» (1:3).

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