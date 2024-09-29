Гол Лисаковича с пенальти принес «Балтике» победу над «Чайкой»

«Балтика» на выезде победила «Чайку» в матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 62-й минуте с пенальти забил Виталий Лисакович

«Балтика» (20 очков) поднялась на четвертое место в первой лиге. «Чайка» (17) идет шестой в турнирной таблице.

В параллельных матчах «Черноморец» на своем поле разгромил «Сокол» (3:0), а «Нефтехимик» дома победил «Родину» (2:1).