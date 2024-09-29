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Сегодня, 20:02

Гол Лисаковича с пенальти принес «Балтике» победу над «Чайкой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Балтика» на выезде победила «Чайку» в матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 62-й минуте с пенальти забил Виталий Лисакович

«Балтика» (20 очков) поднялась на четвертое место в первой лиге. «Чайка» (17) идет шестой в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
29 сент, 18:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)
Чайка
0:1
Балтика

В параллельных матчах «Черноморец» на своем поле разгромил «Сокол» (3:0), а «Нефтехимик» дома победил «Родину» (2:1).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
29 сент, 18:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
3:0
Сокол
Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
29 сент, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
2:1
Родина

Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК Нефтехимик
ФК Родина
ФК Сокол (Саратов)
ФК Чайка (Песчанокопское)
ФК Черноморец (Новороссийск)
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«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 12 6 6 0 10-4 24
2
 Торпедо 12 5 7 0 19-11 22
3
 Урал 12 6 3 3 17-11 21
4
 Черноморец 12 6 2 4 18-15 20
5
 Балтика 12 5 5 2 12-9 20
6
 Чайка 12 4 5 3 15-11 17
7
 Сочи 12 4 5 3 17-14 17
8
 Родина 12 4 5 3 13-12 17
9
 Енисей 12 5 1 6 13-13 16
10
 Нефтехимик 12 4 4 4 11-13 16
11
 Сокол 12 3 6 3 8-11 15
12
 СКА-Хаб. 12 4 3 5 11-18 15
13
 КАМАЗ 12 4 2 6 11-9 14
14
 Ротор 11 3 5 3 9-8 14
15
 Шинник 12 2 5 5 7-13 11
16
 Алания 11 2 4 5 6-9 10
17
 Уфа 12 2 4 6 10-15 10
18
 Тюмень 12 1 2 9 8-19 5
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СКА-Хаб. – Тюмень
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29.09 17:00
Торпедо – Сочи
 2 : 2
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КАМАЗ – Шинник
 3 : 0
29.09 18:00
Нефтехимик – Родина
 2 : 1
29.09 18:00
Чайка – Балтика
 0 : 1
29.09 18:00
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 8 1 4
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 11 1 3
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