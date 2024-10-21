«Арсенал» ушел от поражения в матче с «Чайкой»

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Чайкой» в матче 15-го тура первой лиги — 2:2.

У гостей дубль оформил Максим Турищев, забил один гол с пенальти. У хозяев отметились Владислав Руденко и Данила Янов.

«Арсенал» в пятый раз подряд сыграл вничью в первой лиге. Команда набрала 27 очков и занимает третье место в таблице. «Чайка» с 19 очками — на 11-й строчке.