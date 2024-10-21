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«Арсенал» ушел от поражения в матче с «Чайкой»

Руслан Минаев
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«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Чайкой» в матче 15-го тура первой лиги — 2:2.

У гостей дубль оформил Максим Турищев, забил один гол с пенальти. У хозяев отметились Владислав Руденко и Данила Янов.

«Арсенал» в пятый раз подряд сыграл вничью в первой лиге. Команда набрала 27 очков и занимает третье место в таблице. «Чайка» с 19 очками — на 11-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
21 окт, 19:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)
Чайка
2:2
Арсенал Т

Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Чайка (Песчанокопское)
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 15 7 8 0 28-12 29
2
 Арсенал 15 6 9 0 14-8 27
3
 Балтика 15 7 6 2 17-10 27
4
 Урал 15 7 5 3 22-15 26
5
 Сочи 15 6 6 3 24-15 24
6
 Черноморец 15 7 3 5 21-17 24
7
 Ротор 15 5 7 3 12-9 22
8
 Нефтехимик 15 5 6 4 12-13 21
9
 Енисей 15 6 2 7 15-16 20
10
 Родина 15 4 7 4 15-15 19
11
 Чайка 15 4 7 4 17-18 19
12
 СКА-Хаб. 15 4 6 5 18-25 18
13
 Алания 15 4 5 6 9-11 17
14
 КАМАЗ 15 4 4 7 12-11 16
15
 Сокол 15 3 6 6 8-18 15
16
 Шинник 15 3 5 7 10-17 14
17
 Уфа 15 2 5 8 13-22 11
18
 Тюмень 15 1 3 11 9-24 6
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СКА-Хаб. – Урал
 3 : 3
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Енисей – Уфа
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Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

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Андрей Егорычев

Урал

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Николай Поярков

Николай Поярков

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Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

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