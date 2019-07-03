"Чайка" арендовала вице-чемпиона юношеского Евро-2015

"Чайку" на правах аренды пополнили полузащитник "Уфы" Игорь Безденежных и нападающий "Ахмата" Апти Ахъядов, сообщает пресс-служба клуба.

Безденежных - вице-чемпион Европы U-19 2015 года, в прошлом сезоне 22-летний футболист провел во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевых передачи. Ахъядов в сезоне-2018/19 провел 23 матча, в которых отдал одну голевую передачу.

"Чайка" стала победителем зоны "Юг" второго дивизиона и в следующем сезоне примет участие в Олимп-ФНЛ.