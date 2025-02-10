Чагров раскрыл цель «Ротора» в первой лиге

Вратарь «Ротора» Никита Чагров рассказал о целях команды на вторую часть сезона Мелбет-Первой лиги.

— Какую цель вы ставите перед собой во второй половине сезона?

— Очень надеюсь, что мы сможем зацепиться за четверку. Для нас это был бы идеальный расклад в этом сезоне.

— Какой вы видите расклад в борьбе за выход в РПЛ? «Балтику» и «Торпедо» уже не догнать?

— У них есть хороший очковый задел — это 100 процентов. Когда Талалаев возглавил «Балтику», я сразу сказал, что они будут главным претендентом на выход. После этого «Балтика» начала регулярно набирать очки, побеждая практически всех. Задел у них очень приличный. Думаю, что, скорее всего, по ресурсам и игре, наверное, «Балтика» и «Торпедо» займут первые два места, — сказал Чагров «РБ Спорт».

«Ротор» после 21 тура идет с 30 очками на 7-м месте турнирной таблицы первой-лиги, отставая от четвертого места на семь очков. «Балтика» лидирует с 45 баллами, на втором месте с 43 очками идет «Торпедо».