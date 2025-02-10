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10 февраля 2025, 13:05

Чагров раскрыл цель «Ротора» в первой лиге

Камила Абдурахманова
корреспондент

Вратарь «Ротора» Никита Чагров рассказал о целях команды на вторую часть сезона Мелбет-Первой лиги.

— Какую цель вы ставите перед собой во второй половине сезона?

— Очень надеюсь, что мы сможем зацепиться за четверку. Для нас это был бы идеальный расклад в этом сезоне.

— Какой вы видите расклад в борьбе за выход в РПЛ? «Балтику» и «Торпедо» уже не догнать?

— У них есть хороший очковый задел — это 100 процентов. Когда Талалаев возглавил «Балтику», я сразу сказал, что они будут главным претендентом на выход. После этого «Балтика» начала регулярно набирать очки, побеждая практически всех. Задел у них очень приличный. Думаю, что, скорее всего, по ресурсам и игре, наверное, «Балтика» и «Торпедо» займут первые два места, — сказал Чагров «РБ Спорт».

«Ротор» после 21 тура идет с 30 очками на 7-м месте турнирной таблицы первой-лиги, отставая от четвертого места на семь очков. «Балтика» лидирует с 45 баллами, на втором месте с 43 очками идет «Торпедо».

Источник: «РБ Спорт»
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Первая лига
ФК Ротор
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Родина 34 19 11 4 58-28 68
2
 Факел 34 20 8 6 44-22 68
3
 Урал 34 18 7 9 51-31 61
4
 Ротор 34 15 11 8 47-26 56
5
 КАМАЗ 34 12 13 9 46-34 49
6
 Енисей 34 13 10 11 37-35 49
7
 Спартак Кс 34 12 13 9 46-41 49
8
 Шинник 34 11 15 8 34-28 48
9
 Торпедо 34 12 10 12 37-39 46
10
 Челябинск 34 10 14 10 42-40 44
11
 Нефтехимик 34 10 13 11 40-41 43
12
 СКА-Хаб. 34 10 12 12 37-45 42
13
 Арсенал 34 8 15 11 42-44 39
14
 Волга 34 9 10 15 35-48 37
15
 Уфа 34 9 10 15 32-40 37
16
 Черноморец 34 9 8 17 37-49 35
17
 Сокол 34 5 11 18 16-44 26
18
 Чайка 34 5 7 22 30-76 22
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34 тур
16.05 10:00 СКА-Хаб. – Нефтехимик 2 : 0
16.05 13:00 Ротор – Чайка 5 : 0
16.05 13:00 Челябинск – Шинник 2 : 2
16.05 13:00 Волга – Факел 0 : 3
16.05 13:00 КАМАЗ – Сокол 0 : 1
16.05 13:00 Черноморец – Урал 2 : 1
16.05 13:00 Арсенал – Родина 1 : 4
16.05 13:00 Спартак Кс – Уфа 0 : 1
16.05 19:30 Торпедо – Енисей 1 : 0
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ЖК
Г
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 16
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 16
П
Илья Жигулев
Илья Жигулев

Черноморец

 8
Максим Игнатьев
Максим Игнатьев

Спартак Кс

 8
Йорди Рейна
Йорди Рейна

Родина

 6
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 29 2 5
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 16 1 1
Николай Тарасов
Николай Тарасов

Спартак Кс

 30 1 11
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