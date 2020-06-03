Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Бывший журналист «СЭ» стал руководителем селекционной службы «Торпедо»

18:28
Максим Ляпин. Фото «Торпедо»
Максим Ляпин. Фото «Торпедо»
Теги:

Пресс-служба «Торпедо» сообщает, что бывший журналист «СЭ» Максим Ляпин назначен на должность руководителя селекционной службы команды.

С 2014 по 2020 год Ляпин работал старшим селекционером в «Крыльях Советов».

Ранее черно-белые сообшили о назначении Дениса Маслова на пост президента московского клуба.

В сезоне-2019/20 «Торпедо» заняло четвертое место в Олимп-ФНЛ и не сумело пробиться в РПЛ. Турнир во втором дивизионе не был доигран из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://torpedo.ru/news/41070/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир