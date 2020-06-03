Бывший журналист «СЭ» стал руководителем селекционной службы «Торпедо»

Пресс-служба «Торпедо» сообщает, что бывший журналист «СЭ» Максим Ляпин назначен на должность руководителя селекционной службы команды.

С 2014 по 2020 год Ляпин работал старшим селекционером в «Крыльях Советов».

Ранее черно-белые сообшили о назначении Дениса Маслова на пост президента московского клуба.

В сезоне-2019/20 «Торпедо» заняло четвертое место в Олимп-ФНЛ и не сумело пробиться в РПЛ. Турнир во втором дивизионе не был доигран из-за пандемии коронавируса.