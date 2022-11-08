Предраг Кашчелан: «Здоровье не позволило мне показать в России свой лучший футбол»
Бывший защитник тульского «Арсенала» Предраг Кашчелан рассказал, почему у него не сложилась карьера в России.
— С этим я не могу смириться до сих пор. К сожалению, удача была не на моей стороне, и все пошло не так, как планировал. В шести матчах я выходил на поле, а еще в двух попадал в заявку. У нас на кону стояла борьба за выход в РПЛ, но на одной из тренировок мне сломали нос, заодно «наградив» сотрясением. В итоге здоровье не позволило мне показать свой лучший футбол, о чем я сожалею.
— Летом 2014 года был вариант остаться в Туле или необходимо было уезжать в Дзержинск в «Химик»?
— Мои агенты и представители «Арсенала» договорились о том, что мне будет лучше провести полгода в «Химике» на правах аренды, чтобы набрать форму и войти в игровой ритм. В Дзержинске все начиналось хорошо, начали бодро сезон, но затем я получил серьезную травму — и все для меня на этом закончилось. «Химик» в итоге не смог осилить мой трансфер, я для него оказался слишком дорогим. Пришлось прощаться с Россией, хотя я до сих пор не смог смириться с тем, что не смог завершить в вашей стране начатое, — цитирует Metaratings Кашчелана.
32-летний черногорец играл за тульский «Арсенал» с февраля по июль 2014 года, а за «Химик» с июля 2014 по апрель 2015 года. В настоящее время защитник выступает за черногорский «Дечич».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|17
|10
|5
|2
|34-17
|35
|
2
|Балтика
|17
|8
|8
|1
|30-20
|32
|
3
|Рубин
|17
|8
|6
|3
|31-21
|30
|
4
|Енисей
|17
|8
|6
|3
|26-19
|30
|
5
|Арсенал
|17
|8
|4
|5
|25-19
|28
|
6
|КАМАЗ
|17
|7
|6
|4
|22-15
|27
|
7
|СКА-Хаб.
|17
|7
|5
|5
|30-20
|26
|
8
|Волгарь
|17
|7
|5
|5
|18-15
|26
|
9
|Шинник
|17
|7
|3
|7
|20-20
|24
|
10
|Нефтехимик
|17
|6
|6
|5
|16-12
|24
|
11
|Динамо Мх
|17
|5
|7
|5
|13-14
|22
|
12
|Акрон
|17
|4
|8
|5
|18-23
|20
|
13
|Уфа
|17
|4
|6
|7
|13-22
|18
|
14
|Родина
|17
|4
|5
|8
|14-22
|17
|
15
|Велес
|17
|5
|1
|11
|13-29
|16
|
16
|Кубань
|17
|4
|4
|9
|16-19
|16
|
17
|Краснодар-2
|17
|3
|3
|11
|11-28
|12
|
18
|Волга
|17
|1
|6
|10
|11-26
|9
|12.11
|14:00
|
Велес – Динамо Мх
|- : -
|13.11
|00:00
|
Алания – Родина
|- : -
|13.11
|11:00
|
СКА-Хаб. – КАМАЗ
|- : -
|13.11
|15:00
|
Волгарь – Балтика
|- : -
|13.11
|16:00
|
Арсенал – Краснодар-2
|- : -
|13.11
|16:00
|
Кубань – Нефтехимик
|- : -
|13.11
|16:00
|
Рубин – Енисей
|- : -
|13.11
|16:00
|
Шинник – Акрон
|- : -
|13.11
|16:00
|
Волга – Уфа
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|9
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|7
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марат Бокоев
Велес
|15
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|13
|1
|5
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4