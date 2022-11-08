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Предраг Кашчелан: «Здоровье не позволило мне показать в России свой лучший футбол»

Мария Гусева
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Бывший защитник тульского «Арсенала» Предраг Кашчелан рассказал, почему у него не сложилась карьера в России.

— С этим я не могу смириться до сих пор. К сожалению, удача была не на моей стороне, и все пошло не так, как планировал. В шести матчах я выходил на поле, а еще в двух попадал в заявку. У нас на кону стояла борьба за выход в РПЛ, но на одной из тренировок мне сломали нос, заодно «наградив» сотрясением. В итоге здоровье не позволило мне показать свой лучший футбол, о чем я сожалею.

— Летом 2014 года был вариант остаться в Туле или необходимо было уезжать в Дзержинск в «Химик»?

— Мои агенты и представители «Арсенала» договорились о том, что мне будет лучше провести полгода в «Химике» на правах аренды, чтобы набрать форму и войти в игровой ритм. В Дзержинске все начиналось хорошо, начали бодро сезон, но затем я получил серьезную травму — и все для меня на этом закончилось. «Химик» в итоге не смог осилить мой трансфер, я для него оказался слишком дорогим. Пришлось прощаться с Россией, хотя я до сих пор не смог смириться с тем, что не смог завершить в вашей стране начатое, — цитирует Metaratings Кашчелана.

32-летний черногорец играл за тульский «Арсенал» с февраля по июль 2014 года, а за «Химик» с июля 2014 по апрель 2015 года. В настоящее время защитник выступает за черногорский «Дечич».

Источник: https://metaratings.ru/news/predrag-kashchelan-ne-mogu-smiritsya-s-tem-chto-ne-zaigral-v-rossii-seryeznaya-travma-i-vsye-zakonch-1407894/
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
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Кашчелан назвал Аленичева сильным человеком и авторитетной личностью
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И В Н П +/- О
1
 Алания 17 10 5 2 34-17 35
2
 Балтика 17 8 8 1 30-20 32
3
 Рубин 17 8 6 3 31-21 30
4
 Енисей 17 8 6 3 26-19 30
5
 Арсенал 17 8 4 5 25-19 28
6
 КАМАЗ 17 7 6 4 22-15 27
7
 СКА-Хаб. 17 7 5 5 30-20 26
8
 Волгарь 17 7 5 5 18-15 26
9
 Шинник 17 7 3 7 20-20 24
10
 Нефтехимик 17 6 6 5 16-12 24
11
 Динамо Мх 17 5 7 5 13-14 22
12
 Акрон 17 4 8 5 18-23 20
13
 Уфа 17 4 6 7 13-22 18
14
 Родина 17 4 5 8 14-22 17
15
 Велес 17 5 1 11 13-29 16
16
 Кубань 17 4 4 9 16-19 16
17
 Краснодар-2 17 3 3 11 11-28 12
18
 Волга 17 1 6 10 11-26 9
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12.11 14:00
Велес – Динамо Мх
 - : -
13.11 00:00
Алания – Родина
 - : -
13.11 11:00
СКА-Хаб. – КАМАЗ
 - : -
13.11 15:00
Волгарь – Балтика
 - : -
13.11 16:00
Арсенал – Краснодар-2
 - : -
13.11 16:00
Кубань – Нефтехимик
 - : -
13.11 16:00
Рубин – Енисей
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13.11 16:00
Шинник – Акрон
 - : -
13.11 16:00
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