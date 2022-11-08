Предраг Кашчелан: «Здоровье не позволило мне показать в России свой лучший футбол»

Бывший защитник тульского «Арсенала» Предраг Кашчелан рассказал, почему у него не сложилась карьера в России.

— С этим я не могу смириться до сих пор. К сожалению, удача была не на моей стороне, и все пошло не так, как планировал. В шести матчах я выходил на поле, а еще в двух попадал в заявку. У нас на кону стояла борьба за выход в РПЛ, но на одной из тренировок мне сломали нос, заодно «наградив» сотрясением. В итоге здоровье не позволило мне показать свой лучший футбол, о чем я сожалею.

— Летом 2014 года был вариант остаться в Туле или необходимо было уезжать в Дзержинск в «Химик»?

— Мои агенты и представители «Арсенала» договорились о том, что мне будет лучше провести полгода в «Химике» на правах аренды, чтобы набрать форму и войти в игровой ритм. В Дзержинске все начиналось хорошо, начали бодро сезон, но затем я получил серьезную травму — и все для меня на этом закончилось. «Химик» в итоге не смог осилить мой трансфер, я для него оказался слишком дорогим. Пришлось прощаться с Россией, хотя я до сих пор не смог смириться с тем, что не смог завершить в вашей стране начатое, — цитирует Metaratings Кашчелана.

32-летний черногорец играл за тульский «Арсенал» с февраля по июль 2014 года, а за «Химик» с июля 2014 по апрель 2015 года. В настоящее время защитник выступает за черногорский «Дечич».