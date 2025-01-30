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Сегодня, 21:10

Бывший защитник «Балтики» Федоров считает, что команда выйдет в РПЛ по итогам сезона

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший защитник «Балтики» Андрей Федоров высказался о шансах калининградцев на выход в РПЛ, а также охарактеризовал стиль команды.

«Балтика» показывает футбол, который позволит ей выйти в РПЛ. Кому-то такой футбол не нравится, кто-то считает его незрелищным, но пока «Балтика» близка к тому, чтобы решить поставленную задачу и оказаться в премьер-лиге», — сказал Федоров Metaratings.ru.

После 21 тура команда Андрея Талалаева занимает первое место в турнирной таблице с 45 очками.

Источник: Metaratings
РПЛ
ФК Балтика
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
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 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
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 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
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 Родина 21 5 9 7 19-22 24
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 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
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