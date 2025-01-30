Бывший защитник «Балтики» Федоров считает, что команда выйдет в РПЛ по итогам сезона

Бывший защитник «Балтики» Андрей Федоров высказался о шансах калининградцев на выход в РПЛ, а также охарактеризовал стиль команды.

«Балтика» показывает футбол, который позволит ей выйти в РПЛ. Кому-то такой футбол не нравится, кто-то считает его незрелищным, но пока «Балтика» близка к тому, чтобы решить поставленную задачу и оказаться в премьер-лиге», — сказал Федоров Metaratings.ru.

После 21 тура команда Андрея Талалаева занимает первое место в турнирной таблице с 45 очками.