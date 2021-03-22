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Бывший вице-президент «Торпедо» прокомментировал уход Игнашевича из клуба

12:06
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Бывший тренер и вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал «СЭ» новость об уходе Сергея Игнашевича с поста главного тренера команды.

«Я о причинах этого решения не знаю. Это нормальный процесс, каждый тренер знает, что его уволят, единственный вопрос — когда. Оценить работу Игнашевича мне трудно, для этого нужно находиться в клубе. Изначально я был рад, что талантливый футболист пошел работать тренером. Главное, чтобы сейчас он не разочаровался из-за этой отставки и продолжил свой путь в тренерской профессии», — сказал Игнатьев «СЭ».

Контракт московского клуба с 41-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Игнашевич стал старшим тренером «Торпедо» в июне 2019 года, а в июне 2020 года он был утвержден главным тренером команды.

(Сергей Федоров)

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