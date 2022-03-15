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Сегодня, 15:29

Бывший вице-президент «Спартака» Измайлов стал исполнительным директором ФНЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов стал исполнительным директором ФНЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Предыдущим исполнительным директором ФНЛ был Иван Шабанов, он покинул лигу в январе этого года.

«Приглашение в ФНЛ — новый интересный вызов. Это лига с большим потенциалом, который нам предстоит реализовать», — приводит пресс-служба лиги слова Измайлова.

Измайлов являлся вице-президентом «Спартака» с 2016 по 2019 годы.

Источник: https://1fnl.ru/news/11874/
Футбол
ФНЛ
ФК Спартак (Москва)
Наиль Измайлов
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