Бывший вице-президент «Спартака» Измайлов стал исполнительным директором ФНЛ
Бывший вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов стал исполнительным директором ФНЛ, сообщает официальный сайт лиги.
Предыдущим исполнительным директором ФНЛ был Иван Шабанов, он покинул лигу в январе этого года.
«Приглашение в ФНЛ — новый интересный вызов. Это лига с большим потенциалом, который нам предстоит реализовать», — приводит пресс-служба лиги слова Измайлова.
Измайлов являлся вице-президентом «Спартака» с 2016 по 2019 годы.
Источник: https://1fnl.ru/news/11874/
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