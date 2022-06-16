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Сегодня, 09:45

Стукалов: «Общаюсь с несколькими клубами ФНЛ. В следующем сезоне точно продолжу работу»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Стукалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Уфы» Алексей Стукалов в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем.

«Общаюсь с несколькими клубами ФНЛ. Это команды из разной части таблицы. Без конкретики не могу ничего сказать. Из РПЛ ни с кем не общался. В следующем сезоне точно продолжу работать. Возможно, не сразу. Если не будет предложения, которое меня устроит, то возьму небольшую паузу», — сказал Стукалов «СЭ».

38-летний специалист с 2021-го 2020-й год тренировал «Уфу», которая вылетела в ФНЛ по итогам стыковых матчей.

Ранее Стукалов тренировал такие клубы, как «Сокол» и «Велес».

ФНЛ
ФК Уфа
Алексей Стукалов
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