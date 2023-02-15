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Сегодня, 11:15

Бывший тренер «Спартака-2» Бушманов рассказал, что не получал предложений по работе

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал «СЭ» о своем будущем.

«Предложений сейчас нет. Когда готов вернуться к работе? Придут предложения — буду их рассматривать», — сказал Бушманов «СЭ».

Бушманов возглавлял «Спартак-2» в периоды с июля 2013 года по январь 2017 года и с марта 2021 года по май 2022 года. 23 мая 2022 года руководство красно-белых расформировало вторую команду.

Помимо «Спартака», Бушманов работал в молодежной сборной России, «Строгино», «Химках», «Локомотиве», «Сатурне-2» и «Шиннике».

Евгений Бушманов
Футбол
ФК Спартак-2 (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
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 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
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 Родина 20 5 7 8 19-25 22
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 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
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 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
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5.03 00:00
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5.03 00:00
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

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Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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