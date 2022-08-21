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Сегодня, 15:57

Дмитрий Тарасов: «В «Рубин» мы не пойдем. У нас отбой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«По-моему, в «Рубин» мы не пойдем. У нас отбой. У меня есть два варианта — это ФНЛ и вторая лига. Буду определяться на днях. На днях приму решение», — рассказал Тарасов в социальных сетях.

Ранее Тарасов обратился к главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому с просьбой взять его в команду.

Последним профессиональным клубом 35-летнего хавбека был «Велес», за который он провел 7 матчей в ФНЛ и забил один гол.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Торпедо М

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Спартак 0
Матч завершен

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
Дмитрий Тарасов
ФК Рубин (Казань)
3
2
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«Енисей» одержал волевую победу над «Шинником» в домашнем матче
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 КАМАЗ 5 4 1 0 8-3 13
2
 Рубин 6 3 2 1 11-6 11
3
 Алания 5 3 2 0 8-3 11
4
 Енисей 6 3 2 1 9-8 11
5
 Волгарь 5 3 1 1 6-4 10
6
 Арсенал 5 2 2 1 8-5 8
7
 Балтика 5 2 2 1 8-6 8
8
 Динамо Мх 5 2 2 1 5-4 8
9
 Кубань 5 2 1 2 6-5 7
10
 Уфа 5 2 1 2 5-6 7
11
 Краснодар-2 5 2 1 2 4-5 7
12
 Нефтехимик 5 1 2 2 4-4 5
13
 Родина 5 1 2 2 4-6 5
14
 Шинник 6 1 2 3 7-10 5
15
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 9-9 4
16
 Акрон 5 1 1 3 4-8 4
17
 Велес 5 1 0 4 3-8 3
18
 Волга 6 0 1 5 4-13 1
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.08 12:45
Волга – Рубин
 1 : 2
21.08 13:00
Енисей – Шинник
 2 : 1
21.08 16:00
Уфа – Волгарь
 - : -
21.08 17:00
КАМАЗ – Акрон
 - : -
21.08 18:00
Балтика – Краснодар-2
 - : -
21.08 18:00
Нефтехимик – Велес
 - : -
21.08 19:00
Динамо Мх – СКА-Хаб.
 - : -
21.08 20:00
Кубань – Алания
 - : -
21.08 20:00
Родина – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Джоэль Фамейе

Джоэль Фамейе

Рубин

 5
Василий Алейников

Василий Алейников

СКА-Хабаровск

 4
Илья Грузнов

Илья Грузнов

Шинник

 3
П
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 4
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 3
Рустам Сосранов

Рустам Сосранов

СКА-Хабаровск

 2
И К Ж
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Акрон

 4 1 2
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 4 1 1
Александр Клещенко

Александр Клещенко

Родина

 1 1 0
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