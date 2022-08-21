Дмитрий Тарасов: «В «Рубин» мы не пойдем. У нас отбой»
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о вариантах продолжения карьеры.
«По-моему, в «Рубин» мы не пойдем. У нас отбой. У меня есть два варианта — это ФНЛ и вторая лига. Буду определяться на днях. На днях приму решение», — рассказал Тарасов в социальных сетях.
Ранее Тарасов обратился к главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому с просьбой взять его в команду.
Последним профессиональным клубом 35-летнего хавбека был «Велес», за который он провел 7 матчей в ФНЛ и забил один гол.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|КАМАЗ
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
2
|Рубин
|6
|3
|2
|1
|11-6
|11
|
3
|Алания
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|
4
|Енисей
|6
|3
|2
|1
|9-8
|11
|
5
|Волгарь
|5
|3
|1
|1
|6-4
|10
|
6
|Арсенал
|5
|2
|2
|1
|8-5
|8
|
7
|Балтика
|5
|2
|2
|1
|8-6
|8
|
8
|Динамо Мх
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|
9
|Кубань
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|
10
|Уфа
|5
|2
|1
|2
|5-6
|7
|
11
|Краснодар-2
|5
|2
|1
|2
|4-5
|7
|
12
|Нефтехимик
|5
|1
|2
|2
|4-4
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
14
|Шинник
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
15
|СКА-Хаб.
|5
|1
|1
|3
|9-9
|4
|
16
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|
17
|Велес
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
18
|Волга
|6
|0
|1
|5
|4-13
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.08
|12:45
|
Волга – Рубин
|1 : 2
|21.08
|13:00
|
Енисей – Шинник
|2 : 1
|21.08
|16:00
|
Уфа – Волгарь
|- : -
|21.08
|17:00
|
КАМАЗ – Акрон
|- : -
|21.08
|18:00
|
Балтика – Краснодар-2
|- : -
|21.08
|18:00
|
Нефтехимик – Велес
|- : -
|21.08
|19:00
|
Динамо Мх – СКА-Хаб.
|- : -
|21.08
|20:00
|
Кубань – Алания
|- : -
|21.08
|20:00
|
Родина – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джоэль Фамейе
Рубин
|5
|
|
Василий Алейников
СКА-Хабаровск
|4
|
|
Илья Грузнов
Шинник
|3
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|4
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|3
|
|
Рустам Сосранов
СКА-Хабаровск
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Данил Полубояринов
Акрон
|4
|1
|2
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|4
|1
|1
|
|
Александр Клещенко
Родина
|1
|1
|0
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