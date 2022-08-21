Дмитрий Тарасов: «В «Рубин» мы не пойдем. У нас отбой»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«По-моему, в «Рубин» мы не пойдем. У нас отбой. У меня есть два варианта — это ФНЛ и вторая лига. Буду определяться на днях. На днях приму решение», — рассказал Тарасов в социальных сетях.

Ранее Тарасов обратился к главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому с просьбой взять его в команду.

Последним профессиональным клубом 35-летнего хавбека был «Велес», за который он провел 7 матчей в ФНЛ и забил один гол.