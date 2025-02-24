Солдатенко — о проблемах «Алании»: «Зарплатный бюджет сократился на 75 процентов»

Голкипер «Черноморца» Ростислав Солдатенко, ранее выступавший за «Аланию», ответил на вопрос о проблемах бывшего клуба с финансированием.

— В начале января появилась информация, что в «Алании» сокращается финансирование и все игроки выставлены на трансфер. Была тяжелая ситуация?

— Да, потому что зарплатный бюджет сократился на 75 процентов. Некоторым футболистам надо было падать в зарплате в 4-5 раз. У футболистов «Алании» семьи, четверо или пятеро детей. Невозможно просто прокормить семью. Могут захейтить и сказать, что футболисты много получают, но, когда большая зарплата приходит в течение многих лет, аппетиты растут и потребности совсем другие. Потом надо упасть в 5 раз, а у детей секции, школа. Когда распределяешь бюджет, то не хватит такой суммы, — цитирует Солдатенко «РБ Спорт».

27-летний голкипер перешел из «Алании» в «Черноморец» в январе. Он выступал за владикавказцев с 2019 года.