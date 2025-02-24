Солдатенко — о проблемах «Алании»: «Зарплатный бюджет сократился на 75 процентов»
Голкипер «Черноморца» Ростислав Солдатенко, ранее выступавший за «Аланию», ответил на вопрос о проблемах бывшего клуба с финансированием.
— В начале января появилась информация, что в «Алании» сокращается финансирование и все игроки выставлены на трансфер. Была тяжелая ситуация?
— Да, потому что зарплатный бюджет сократился на 75 процентов. Некоторым футболистам надо было падать в зарплате в 4-5 раз. У футболистов «Алании» семьи, четверо или пятеро детей. Невозможно просто прокормить семью. Могут захейтить и сказать, что футболисты много получают, но, когда большая зарплата приходит в течение многих лет, аппетиты растут и потребности совсем другие. Потом надо упасть в 5 раз, а у детей секции, школа. Когда распределяешь бюджет, то не хватит такой суммы, — цитирует Солдатенко «РБ Спорт».
27-летний голкипер перешел из «Алании» в «Черноморец» в январе. Он выступал за владикавказцев с 2019 года.
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3
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4
|Уфа
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5
|Волга
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6
|Сочи
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7
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8
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9
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10
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11
|КАМАЗ
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12
|Арсенал
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13
|СКА-Хаб.
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14
|Урал
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15
|Спартак Кс
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16
|Шинник
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17
|Торпедо
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18
|Ленинградец
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|Пари НН – Ротор
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|Волга – Енисей
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|Нефтехимик – Велес
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|Шинник – Сочи
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|Спартак Кс – КАМАЗ
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|Урал – Торпедо
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|Арсенал – Текстильщик
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|Уфа – Ленинградец
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|Челябинск – СКА-Хаб.
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Судейство