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24 февраля 2025, 13:29

Солдатенко — о проблемах «Алании»: «Зарплатный бюджет сократился на 75 процентов»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Голкипер «Черноморца» Ростислав Солдатенко, ранее выступавший за «Аланию», ответил на вопрос о проблемах бывшего клуба с финансированием.

— В начале января появилась информация, что в «Алании» сокращается финансирование и все игроки выставлены на трансфер. Была тяжелая ситуация?

— Да, потому что зарплатный бюджет сократился на 75 процентов. Некоторым футболистам надо было падать в зарплате в 4-5 раз. У футболистов «Алании» семьи, четверо или пятеро детей. Невозможно просто прокормить семью. Могут захейтить и сказать, что футболисты много получают, но, когда большая зарплата приходит в течение многих лет, аппетиты растут и потребности совсем другие. Потом надо упасть в 5 раз, а у детей секции, школа. Когда распределяешь бюджет, то не хватит такой суммы, — цитирует Солдатенко «РБ Спорт».

27-летний голкипер перешел из «Алании» в «Черноморец» в январе. Он выступал за владикавказцев с 2019 года.

Источник: «РБ Спорт»
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Солдатенко рассказал, в какие команды он мог перейти в зимнее трансферное окно

Словенец Зелькович стал главным тренером «Родины»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
2
 Велес 0 0 0 0 0-0 0
3
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
4
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
5
 Волга 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
7
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
8
 Челябинск 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
10
 Текстильщик 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
13
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
14
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Спартак Кс 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
17
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ленинградец 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
11.07 00:00 Пари НН – Ротор - : -
11.07 00:00 Волга – Енисей - : -
11.07 00:00 Нефтехимик – Велес - : -
11.07 00:00 Шинник – Сочи - : -
11.07 00:00 Спартак Кс – КАМАЗ - : -
11.07 00:00 Урал – Торпедо - : -
11.07 00:00 Арсенал – Текстильщик - : -
11.07 00:00 Уфа – Ленинградец - : -
11.07 00:00 Челябинск – СКА-Хаб. - : -
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ЧМ 2026 с Hisense

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