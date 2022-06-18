Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что главный тренер Леонид Слуцкий предложил руководству клуба отработать сезон бесплатно после вылета клуба из РПЛ.

«Это какой-то душевный порыв с положительной стороны. Желая исправить текущее положение, человек делает такое заявление. С другой стороны, может закрасться мысль о пиаре. Я вспоминаю истории с бесплатным приглашением болельщиков. Такое было не только в «Рубине». Это тоже связано же с пиаром. Одно дело делать бесплатные выставочные матчи, а другое, когда решается судьба команды. Это тоже порыв, но также и реклама. Но ничего плохого в этом нет. Можно и футболистам предложить бесплатно сезон отыграть, заняться благотворительностью, но это будет неправильно», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Ранее Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после вылета команды из РПЛ предложил руководству команды работать бесплатно, утверждает «БИЗНЕС Online».

По данным источника, специалист чувствует вину за то, что команда вылетела в ФНЛ по итогам сезона-2021/22.