Бывший главный тренер «Динамо» Новиков возглавил «Нефтехимик»
11:18
«Нефтехимик» объявил о назначении Кирилла Новикова на пост главного тренера команды.
39-летний специалист сменил Юрия Уткульбаева, который покинул команду в декабре 2020 года. Срок соглашения с Новиковым не сообщается.
Последним местом работы Новикова было московское «Динамо». Специалист покинул клуб в сентябре 2020 года.
«Нефтехимик» занимает 8-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ-2020/21 после 26 туров первенства. На счету команды 40 очков.
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