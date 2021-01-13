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Бывший главный тренер «Динамо» Новиков возглавил «Нефтехимик»

11:18
Кирилл Новиков (слева). Фото ФК «Нефтехимик»
Кирилл Новиков (слева). Фото ФК «Нефтехимик»
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«Нефтехимик» объявил о назначении Кирилла Новикова на пост главного тренера команды.

39-летний специалист сменил Юрия Уткульбаева, который покинул команду в декабре 2020 года. Срок соглашения с Новиковым не сообщается.

Последним местом работы Новикова было московское «Динамо». Специалист покинул клуб в сентябре 2020 года.

«Нефтехимик» занимает 8-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ-2020/21 после 26 туров первенства. На счету команды 40 очков.

Дополнительная информация:

https://fcnh.ru/news/28450

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