Хиддинк прокомментировал прекращение существования футбольного клуба «Анжи»

Бывший главный тренер «Анжи» Гус Хиддинк прокомментировал прекращение существования футбольного клуба.

3 июня апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) не допустил махачкалинский клуб к апелляции по получению лицензии на предстоящий сезон Олимп — Футбольной национальной лиги II.

«С особенной теплотой вспоминаю время в «Анжи», — приводит слова Хиддинка «Чемпионат». — Безумно гостеприимные люди были вокруг меня в то время, а также все национальности были представлены в клубах».

75-летний нидерландец возглавлял «Анжи» с 2012 по 2013 год.