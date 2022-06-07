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Сегодня, 13:54

Хиддинк прокомментировал прекращение существования футбольного клуба «Анжи»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Анжи» Гус Хиддинк прокомментировал прекращение существования футбольного клуба.

3 июня апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) не допустил махачкалинский клуб к апелляции по получению лицензии на предстоящий сезон Олимп — Футбольной национальной лиги II.

«С особенной теплотой вспоминаю время в «Анжи», — приводит слова Хиддинка «Чемпионат». — Безумно гостеприимные люди были вокруг меня в то время, а также все национальности были представлены в клубах».

75-летний нидерландец возглавлял «Анжи» с 2012 по 2013 год.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4718463-s-teplotoj-vspominayu-vremya-v-anzhi-gus-hiddink-otreagiroval-na-zakrytie-kluba.html
Футбол
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ФК Анжи
Гус Хиддинк
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