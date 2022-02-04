Бывший генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая рассказал, как на него завели уголовное дело

Бывший руководитель «Сатурна», «Балтики» и ФНЛ Тимур Лепсая стал героем «Разговора по пятницам». В интервью он рассказал об уголовном деле, которое на него завели во время работы в калининградском клубе.

— Правительство области дает мне для налоговой гарантийное письмо, подписанное министром спорта. Но допросы продолжаются. Следователь прямо говорит: «Мы заводим на вас уголовное дело». Я своему начальству звоню: «Заводят!» Срочно перевели всю налоговую задолженность — 10 или 11 миллионов. Тем не менее завели. Правда, тут же закрыли.

— Представляем ваше потрясение.

— Не представляете.

— А вы расскажите.

— Полтора года я ненавидел воскресенье, если не было матча. Потому что не надо было идти на работу! Шел в клуб как на праздник — просто горел этим делом! Самые счастливые полтора года в моей жизни. Зато последние полгода превратились в кошмар. Вся работа заключалась в том, что я должен был ходить с протянутой рукой. Уговаривать кого-то не подавать в суд. Не подавать в Палату по разрешению споров. Давал объяснения в налоговой, милиции и черт знает где. Сущий ад!

— Прокляли день, когда решили остаться в «Балтике»?

— Да. Это было не самое мудрое решение.

— Что грозило?

— «Условка».

— Вас это успокоило?

— Да вы что?! Такое клеймо! Хотя в России отсутствует институт репутации — но для меня он есть. Это уголовное дело — огромная обида. Просто черный нагар на сердце. Хотя с губернатором остались теплые отношения.