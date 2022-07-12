Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что Артем Дзюба находится в расположении «Рубина».

«Я думаю, что Дзюба ведет переговоры с тем или иным клубом и просто решил потренироваться где-то. У меня в карьере тоже такое было, поэтому это ничего не обозначает. Я думаю, что многие клубы РПЛ сегодня хотели бы взять его. Считаю, что переговоры идут, а он просто поддерживает форму в «Рубине», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Дзюба стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22. Игрок покинул «Зенит», за который выступал с июня 2015 года, в связи с истечением срока действия контракта. В прошлом сезоне нападающий забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.