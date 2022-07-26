Бывший форвард «Рубина» считает достойным решение Слуцкого остаться в клубе

Бывший нападающий «Рубина» Артур Сагитов поделился мнением о работе Леонида Слуцкого в казанской команде.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» под руководством Слуцкого занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.

«Правильно ли, что «Рубин» оставил Слуцкого? Думаю, он как никто понимает, как важно вернуться в РПЛ, показать характер. Как по мне — это достойно. Руководство это поняло.

Будет ли позором для «Рубина» невыход в РПЛ в этом сезоне? Позор — это громко сказано. Но это точно будет неприятно. Это невыполнение задачи. В этом году они обязаны выходить. С таким составом есть очень большая вероятность, но Первая лига — чемпионат с сюрпризами. Это же лучшая лига мира, там каждая команда может дать бой», — приводит «РБ Спорт» слова Сагитова.

После двух туров сезона-2022/23 в Первой лиге «Рубин» занимает седьмое место с 3 очками. В третьем туре команда встретится на своем поле с «Уфой». Матч состоится 1 августа, начало — в 20.00 (мск).