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Бывший директор академии «Чертаново» и спортивный директор команды задержаны

20:42
Николай Ларин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Ларин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин и спортивный директор академии Сергей Хабаров задержаны полицией.

В «Чертаново» прошли обыски, несколько человек увезли в отделение для дачи показаний, в том числе бывшего директора Николая Ларина и спортивного директора Сергея Хабарова.

Ларин объявил об уходе из клуба 30 марта.

«Чертаново» занимает 21-е место в Олимп-ФНЛ после 39 туров.

(Максим Алланазаров)

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