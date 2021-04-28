Бывший директор академии «Чертаново» и спортивный директор команды задержаны

По информации «СЭ», бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин и спортивный директор академии Сергей Хабаров задержаны полицией.

В «Чертаново» прошли обыски, несколько человек увезли в отделение для дачи показаний, в том числе бывшего директора Николая Ларина и спортивного директора Сергея Хабарова.

Ларин объявил об уходе из клуба 30 марта.

«Чертаново» занимает 21-е место в Олимп-ФНЛ после 39 туров.

(Максим Алланазаров)