Бывший директор академии «Чертаново» и спортивный директор команды задержаны
20:42
По информации «СЭ», бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин и спортивный директор академии Сергей Хабаров задержаны полицией.
В «Чертаново» прошли обыски, несколько человек увезли в отделение для дачи показаний, в том числе бывшего директора Николая Ларина и спортивного директора Сергея Хабарова.
Ларин объявил об уходе из клуба 30 марта.
«Чертаново» занимает 21-е место в Олимп-ФНЛ после 39 туров.
(Максим Алланазаров)
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