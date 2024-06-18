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Сегодня, 19:20

Быстров раскритиковал КДК МФФ за отстранение Денисова: «Разогнать их всех!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Владимир Быстров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на условное отстранение тренера команды академии «Торпедо» 2011 года Игоря Денисова от футбольной деятельности на год.

Также 40-летний специалист оштрафован на 15 000 рублей по итогам решения КДК Московской федерации футбола. В мае 2024 года за команду Денисова в матче против «Космоса» выступал футболист, не имевший на это право. Команде было присуждено поражение со счетом 0:3.

«В очередной раз люди из КДК показывают свою профнепригодность. Они нахрен не нужны футболу. Этот орган везде создан, чтобы выносить справедливые решения, а в России, чтобы усугубить ситуацию. А в ситуациях, где какое-то нарушение видно, они говорят, что по регламенту им нельзя рассматривать. Зачем они тогда существуют? Разогнать их всех, если они даже на детском уровне не могут поступить по справедливости!» — сказал Быстров «СЭ».

Игорь Денисов (слева). «Я хочу просто тренировать детей, но после такого опускаются руки!» Игорь Денисов — об отстранении от футбола

Денисов работает тренером академии «Торпедо» с января этого года. Он завершил карьеру футболиста в 2019 году. Полузащитник выступал за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».

Владимир Быстров
Игорь Денисов
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Денисов — об условном отстранении от футбола: «Я хочу просто тренировать детей. Но после такого опускаются руки»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 2 : 0
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 2 : 1
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 2 : 1
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 1 : 2
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 2 : 0
25.05 13:00
Ленинградец – Торпедо
 2 : 3
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Лидеры
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 17
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 9
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 8
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 7
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 20 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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