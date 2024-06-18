Быстров раскритиковал КДК МФФ за отстранение Денисова: «Разогнать их всех!»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на условное отстранение тренера команды академии «Торпедо» 2011 года Игоря Денисова от футбольной деятельности на год.

Также 40-летний специалист оштрафован на 15 000 рублей по итогам решения КДК Московской федерации футбола. В мае 2024 года за команду Денисова в матче против «Космоса» выступал футболист, не имевший на это право. Команде было присуждено поражение со счетом 0:3.

«В очередной раз люди из КДК показывают свою профнепригодность. Они нахрен не нужны футболу. Этот орган везде создан, чтобы выносить справедливые решения, а в России, чтобы усугубить ситуацию. А в ситуациях, где какое-то нарушение видно, они говорят, что по регламенту им нельзя рассматривать. Зачем они тогда существуют? Разогнать их всех, если они даже на детском уровне не могут поступить по справедливости!» — сказал Быстров «СЭ».

Денисов работает тренером академии «Торпедо» с января этого года. Он завершил карьеру футболиста в 2019 году. Полузащитник выступал за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».