Буйволов расторг контракт с «Енисеем», не сыграв ни одного матча
14:52
«Енисей» сообщил о расторжении контракта с защитником Андреем Буйволовым, сообщает официальный Twitter клуба. 32-летний футболист присоединился к красноярцам этим летом, но не провел за них ни одного матча.
Ранее он защищал цвета «Волги», «Тосно», «Балтики», а вторую половину прошедшего сезона провел в «СКА-Хабаровске».
В «Енисей» вернулись защитник Давид Мильдзихов и нападающий Максим Руднев, проведшие прошлый сезон на правах аренды в «Химках» и «Сызрани-2003» соответственно.
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