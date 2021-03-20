Бушманов оценил игру Педро Роши за «Спартак-2»

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о матче 31-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ с «Аланией». Встреча закончилась со счетом 3:3.

«Алания» — самая атакующая команда в ФНЛ? Из тех, что я видел, да. Они быстро переходят из обороны в атаку.

Расставание с Дьяковым? Не комментирую", — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Автором одного из голов красно-белых стал форвард Педро Роша.

«Как себя проявляет Педро Роша? В этой игре проявляет себя хорошо. Жду от него голов», — добавил Бушманов.

«Алания» набрала 57 очков и занимает четвертое место. У «Спартака-2» 36 очков и 15-е место.