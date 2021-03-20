Бушманов оценил игру Педро Роши за «Спартак-2»
Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о матче 31-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ с «Аланией». Встреча закончилась со счетом 3:3.
«Алания» — самая атакующая команда в ФНЛ? Из тех, что я видел, да. Они быстро переходят из обороны в атаку.
Расставание с Дьяковым? Не комментирую", — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».
Автором одного из голов красно-белых стал форвард Педро Роша.
«Как себя проявляет Педро Роша? В этой игре проявляет себя хорошо. Жду от него голов», — добавил Бушманов.
«Алания» набрала 57 очков и занимает четвертое место. У «Спартака-2» 36 очков и 15-е место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/bushmanov-otsenil-igru-pedro-roshi-za-spartak-2-v-matche-s-alaniej/
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