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«Будем часто его использовать». Тренер «Чертаново» о дебюте 15-летнего Пиняева

18:59
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Тренер «Чертаново» Денис Первушин после поражения в домашнем матче 1-го тура Олимп-ФНЛ от «Спартака-2» (1:2) назвал нападающего Сергея Пиняева игроком ближайшего резерва команды.

В субботу 15-летний россиянин дебютировал во взрослом футболе и стал самым молодым футболистом в истории ФНЛ.

1&nbsp;августа. Москва. &laquo;Чертаново&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак-2&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. В&nbsp;игре Сергей Пиняев (справа).Семин и Николич увидели чудо: голевой пас 15-летнего Пиняева. Ему хватило 30 секунд

— Мы допустили слишком много «детских» ошибок, из которых «Спартак-2» смог извлечь пользу, — приводит официальный сайт ФНЛ слова Первушина. — Многовато проиграли верховых единоборств, что тоже повлияло на игру. Многим ребятам не хватило опыта, потому что они шагнули сразу из юношеского футбола во взрослый. Думаю, что от игры к игре будем прибавлять.

— Нельзя не спросить про Сергея Пиняева, который сегодня стал самым молодым футболистом в истории ФНЛ. Сегодня он вышел на замену первым. Можно ли говорить о том, что он не просто в обойме, но в ближайшем резерве?

— Да, это так. 12-й, 13-й, 15-й — не столь важно. Это действительно игрок нашего ближайшего резерва, которого мы будем часто использовать.

— Насколько неожиданными стали для вас события последних недель в клубе, в результате которых именно вы готовили команду к сегодняшней игре?

— Очень неожиданными. С одной стороны, приятно. С другой — непросто, потому что ушла большая группа игроков. Придется снова выстраивать игру, подтягивать резервистов. Сложно, но очень интересно.

Дополнительная информация:

https://1fnl.ru/champioship/results/785/786/788/4841/#tab=game-press

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