«Будем часто его использовать». Тренер «Чертаново» о дебюте 15-летнего Пиняева
Тренер «Чертаново» Денис Первушин после поражения в домашнем матче 1-го тура Олимп-ФНЛ от «Спартака-2» (1:2) назвал нападающего Сергея Пиняева игроком ближайшего резерва команды.
В субботу 15-летний россиянин дебютировал во взрослом футболе и стал самым молодым футболистом в истории ФНЛ.
— Мы допустили слишком много «детских» ошибок, из которых «Спартак-2» смог извлечь пользу, — приводит официальный сайт ФНЛ слова Первушина. — Многовато проиграли верховых единоборств, что тоже повлияло на игру. Многим ребятам не хватило опыта, потому что они шагнули сразу из юношеского футбола во взрослый. Думаю, что от игры к игре будем прибавлять.
— Нельзя не спросить про Сергея Пиняева, который сегодня стал самым молодым футболистом в истории ФНЛ. Сегодня он вышел на замену первым. Можно ли говорить о том, что он не просто в обойме, но в ближайшем резерве?
— Да, это так. 12-й, 13-й, 15-й — не столь важно. Это действительно игрок нашего ближайшего резерва, которого мы будем часто использовать.
— Насколько неожиданными стали для вас события последних недель в клубе, в результате которых именно вы готовили команду к сегодняшней игре?
— Очень неожиданными. С одной стороны, приятно. С другой — непросто, потому что ушла большая группа игроков. Придется снова выстраивать игру, подтягивать резервистов. Сложно, но очень интересно.
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https://1fnl.ru/champioship/results/785/786/788/4841/#tab=game-press