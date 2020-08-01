«Будем часто его использовать». Тренер «Чертаново» о дебюте 15-летнего Пиняева

Тренер «Чертаново» Денис Первушин после поражения в домашнем матче 1-го тура Олимп-ФНЛ от «Спартака-2» (1:2) назвал нападающего Сергея Пиняева игроком ближайшего резерва команды.

В субботу 15-летний россиянин дебютировал во взрослом футболе и стал самым молодым футболистом в истории ФНЛ.

— Мы допустили слишком много «детских» ошибок, из которых «Спартак-2» смог извлечь пользу, — приводит официальный сайт ФНЛ слова Первушина. — Многовато проиграли верховых единоборств, что тоже повлияло на игру. Многим ребятам не хватило опыта, потому что они шагнули сразу из юношеского футбола во взрослый. Думаю, что от игры к игре будем прибавлять.

— Нельзя не спросить про Сергея Пиняева, который сегодня стал самым молодым футболистом в истории ФНЛ. Сегодня он вышел на замену первым. Можно ли говорить о том, что он не просто в обойме, но в ближайшем резерве?

— Да, это так. 12-й, 13-й, 15-й — не столь важно. Это действительно игрок нашего ближайшего резерва, которого мы будем часто использовать.

— Насколько неожиданными стали для вас события последних недель в клубе, в результате которых именно вы готовили команду к сегодняшней игре?

— Очень неожиданными. С одной стороны, приятно. С другой — непросто, потому что ушла большая группа игроков. Придется снова выстраивать игру, подтягивать резервистов. Сложно, но очень интересно.