Брянское «Динамо» одолело «Текстильщик»

В матче 10-го тура чемпионата Олимп ФНЛ «Динамо» в Брянске принимало «Текстильщик». Хозева одержали минимальную победу — 1:0.

«Динамо» набрало 12 очков после этой победы. У «Текстильщика» осталось 16 баллов.

Олимп — ФНЛ

10-й тур

«Динамо Бр» (Брянск) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:0 (0:0)

Гол: Мараев, 87.

«Динамо Бр» (Брянск): Кузнецов, Луппа, Крючков, Баранов (Новиков, 90+2), Дрогунов, Д.Пикатов (Циберкин, 72), Каретник, Шебанов, Сорокин, Чиркин, Агуреев (Мараев, 81).

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Обивалин, Губочкин, Фомин, Агеев (Сидоров, 74), Батов (Маричев, 65), Мосейчук (Горюшкин, 67), Солодков, Сысуев, Аппаев, Бачинский (Мухаметзянов, 85).

Предупреждения: Каретник, 13. Обивалин, 16. Мосейчук, 21. Агуреев, 25. Фомин, 45+2. Баранов, 69. Аппаев, 83. Луппа, 84. Сысуев, 86.

Судья: Кошко (Белореченск).

19 сентября. Брянск. Стадион «Динамо».