Брянское «Динамо» и «Енисей» сыграли вничью
«Динамо» из Брянска и «Енисей» сыграли вничью в 22-м туре Олимп-ФНЛ — 0:0.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
22-й тур
«Динамо» (Брянск) — «Енисей» (Красноярск) — 0:0
«Динамо»: Вамбольт, Крючков, Хайманов, Сапаев, Васильев, Першин (Никитин, 68), Дрогунов (Циберкин, 65. Сорокин, 82), Валикаев, Мараев, Агуреев (Баранов, 46), Укомский (Пикатов, 90+1).
«Енисей»: Опарин, Цховребов, Рукас, Абрамов, Кичин, Сухомлинов, Ланин, Раздорских, Сахаров, Глушков (Комков, 78), Саная.
Предупреждения: Саная, 45. Сапаев, 78.
Судья: Волошин (Смоленск).
15 ноября. Брянск. Стадион «Динамо».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/