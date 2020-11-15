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Брянское «Динамо» и «Енисей» сыграли вничью

18:13
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«Динамо» из Брянска и «Енисей» сыграли вничью в 22-м туре Олимп-ФНЛ — 0:0.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

22-й тур

«Динамо» (Брянск) — «Енисей» (Красноярск) — 0:0

«Динамо»: Вамбольт, Крючков, Хайманов, Сапаев, Васильев, Першин (Никитин, 68), Дрогунов (Циберкин, 65. Сорокин, 82), Валикаев, Мараев, Агуреев (Баранов, 46), Укомский (Пикатов, 90+1).

«Енисей»: Опарин, Цховребов, Рукас, Абрамов, Кичин, Сухомлинов, Ланин, Раздорских, Сахаров, Глушков (Комков, 78), Саная.

Предупреждения: Саная, 45. Сапаев, 78.

Судья: Волошин (Смоленск).

15 ноября. Брянск. Стадион «Динамо».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

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