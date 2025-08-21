Брахими покинул «Факел»

Полузащитник «Факела» Мохамед Брахими покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним французом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Брахими выступал за «Факел» с лета 2024 года. За воронежский клуб полузащитник провел 32 матча, в которых забил один гол и заработал 8 желтых карточек.