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Сегодня, 08:26

Боярский считает, что лучшие тренерские основы Шатов получил в «Зените» у Семака

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«Полагаю, что самые лучшие тренерские основы Шатов получил именно в «Зените». У него есть тенденции продолжать дело Сергея Семака. Плюс он еще молодой, наверняка есть и свои соображения и мысли. Он получил немало опыта взаимодействия с иностранцами. Не исключаю, что в его философии может быть стремление освобождать команду от легионеров. Шатов может добиться незаурядных успехов на тренерском поприще», — приводит слова Боярского «ВсеПроСпорт».

В среду, 6 ноября, футбольный клуб «Урал» сообщил о том, что Евгений Аверьянов освобожден от занимаемой должности. Его место займет 34-летний Шатов. «Урал» после 17 туров занимает 4-е место в таблице первой лиги, отставая от лидера «Торпедо» на 6 очков.

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2024/11/06/bojarskij-luchshie-trenerskie-osnovy-shatov-poluchil-v-zenite-u-semaka
Олег Шатов
Михаил Боярский
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«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 17 8 9 0 32-13 33
2
 Балтика 17 9 6 2 21-11 33
3
 Арсенал 17 6 10 1 15-10 28
4
 Сочи 17 7 6 4 27-18 27
5
 Урал 17 7 6 4 23-17 27
6
 Чайка 17 6 7 4 23-20 25
7
 Черноморец 17 7 3 7 22-24 24
8
 Енисей 17 7 2 8 18-20 23
9
 Ротор 17 5 7 5 12-13 22
10
 Нефтехимик 17 5 7 5 14-16 22
11
 СКА-Хаб. 17 5 6 6 24-28 21
12
 Родина 17 4 9 4 16-16 21
13
 КАМАЗ 17 5 4 8 14-13 19
14
 Сокол 17 4 7 6 9-18 19
15
 Шинник 17 4 6 7 12-18 18
16
 Алания 17 4 5 8 11-17 17
17
 Уфа 17 4 5 8 17-23 17
18
 Тюмень 17 2 3 12 13-28 9
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8.11 19:00
Ротор – Сочи
 - : -
9.11 15:00
Алания – Арсенал
 - : -
9.11 17:00
КАМАЗ – Сокол
 - : -
9.11 17:00
Торпедо – Енисей
 - : -
9.11 18:00
Нефтехимик – Балтика
 - : -
10.11 08:00
СКА-Хаб. – Уфа
 - : -
10.11 15:00
Шинник – Урал
 - : -
10.11 17:00
Тюмень – Черноморец
 - : -
10.11 19:30
Родина – Чайка
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 6
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
И К Ж
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 16 1 3
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 12 1 5
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Давид Шавлохов

Тюмень

 15 1 4
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