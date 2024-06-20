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Бояринцев о выходе «Ротора» в первую лигу: «Наш успех перебил матчи Евро-2024»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев прокомментировал выход команды в Мелбет-Первую лигу.

16 июня команда из Волгограда дома победила «Новосибирск» (3:1) в ответном стыковом матче и выиграла у соперника со счетом 4:2 по сумме двух встреч.

Ответный стыковой матч посетили около 30 тысяч человек.

«Интереснее ли стыковые матчи за выход в ФНЛ, чем игры Евро-2024? Дело, пожалуй, не в Евро, а в значимости события для города. Родной клуб может получить путевку на повышение — что может быть важнее? Волгоград — футбольный город, люди ждали повышения в классе, безусловно, все хотели нас поддержать. И мы смогли добиться нужного результата. А параллельный матч на Евро... Ну, мы его славно перебили!» — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

«Ротор» вернулся в Первую лигу после вылета в сезоне-2021/22.

Источник: РБ Спорт
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