Бояринцев уволен из «Текстильщика»

Денис Бояринцев отправлен в отставку с поста главного тренера «Текстильщика», сообщает официальный сайт клуба из Иваново. Данное решение было принято на заседании попечительского совета.

Совет рекомендовал администрации «Текстильщика» принять все меры для того, чтобы клуб сохранил место в Олимп-ФНЛ и определить до конца года кандидатуру нового главного тренера.

Бояринцев возглавлял «Текстильщик» с сентября 2017 года. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла первенство Олимп-ПФЛ в группе «Запад» и поднялась в Олимп-ФНЛ. В нынешнем сезоне «Текстильщик» занимает предпоследнее 19-е место в таблице лиги с 17 очками после 25 игр.