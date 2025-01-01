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Сегодня, 17:26

Бояринцев рассказал, почему согласился возглавить «Ротор»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев рассказал о том, как ему поступило предложить возглавить волгоградский клуб.

«Я был без работы весной. Вы знаете, как это обычно бывает — предложения какие-то поступали из Второй лиги, но не были прямо сильно интересными, потому что у команд не было глобальных задач. Конечно, мне хотелось дождаться более серьезного варианта. И вот на меня вышел Андрей Николаевич Дуров, мы созвонились, пообщались, после чего поступило предложение возглавить «Ротор». Если не ошибаюсь, это было после игры с «Чайкой», когда «Ротор» уступил со счетом 1:3. Надо было оперативно приехать в Волгоград на переговоры.

Да, я понимал, куда я лечу и какие задачи ставятся перед командой. Конечно, я летел уже на переговоры с полным осознанием того, что хочу возглавить «Ротор», — приводит слова Бояринцева «ВсеПроСпорт».

После 21 тура «Ротор» с 30 очками занимает 7-е место в турнирной таблице первой лиги.

Источник: ВсеПроСпорт
Денис Бояринцев
ФК Ротор
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«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
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«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
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 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
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