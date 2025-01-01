Бояринцев рассказал, почему согласился возглавить «Ротор»
Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев рассказал о том, как ему поступило предложить возглавить волгоградский клуб.
«Я был без работы весной. Вы знаете, как это обычно бывает — предложения какие-то поступали из Второй лиги, но не были прямо сильно интересными, потому что у команд не было глобальных задач. Конечно, мне хотелось дождаться более серьезного варианта. И вот на меня вышел Андрей Николаевич Дуров, мы созвонились, пообщались, после чего поступило предложение возглавить «Ротор». Если не ошибаюсь, это было после игры с «Чайкой», когда «Ротор» уступил со счетом 1:3. Надо было оперативно приехать в Волгоград на переговоры.
Да, я понимал, куда я лечу и какие задачи ставятся перед командой. Конечно, я летел уже на переговоры с полным осознанием того, что хочу возглавить «Ротор», — приводит слова Бояринцева «ВсеПроСпорт».
После 21 тура «Ротор» с 30 очками занимает 7-е место в турнирной таблице первой лиги.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|21
|13
|6
|2
|29-13
|45
|
2
|Торпедо
|21
|11
|10
|0
|39-16
|43
|
3
|Урал
|21
|10
|7
|4
|31-21
|37
|
4
|Сочи
|21
|10
|7
|4
|36-21
|37
|
5
|Черноморец
|21
|11
|3
|7
|31-27
|36
|
6
|Арсенал
|21
|6
|12
|3
|18-16
|30
|
7
|Ротор
|21
|7
|9
|5
|18-16
|30
|
8
|СКА-Хаб.
|21
|7
|8
|6
|28-30
|29
|
9
|Чайка
|21
|6
|10
|5
|24-23
|28
|
10
|Енисей
|21
|8
|3
|10
|23-26
|27
|
11
|Нефтехимик
|21
|6
|8
|7
|20-21
|26
|
12
|Родина
|21
|5
|9
|7
|19-22
|24
|
13
|КАМАЗ
|21
|6
|4
|11
|18-19
|22
|
14
|Шинник
|21
|4
|9
|8
|13-21
|21
|
15
|Уфа
|21
|5
|5
|11
|22-31
|20
|
16
|Сокол
|21
|4
|7
|10
|11-26
|19
|
17
|Алания
|21
|4
|6
|11
|12-24
|18
|
18
|Тюмень
|21
|3
|3
|15
|16-35
|12
|1.03
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
|- : -
|1.03
|00:00
|
Чайка – Уфа
|- : -
|1.03
|00:00
|
Черноморец – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Мартин Секулич
Урал
|8
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|7
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Алексей Татаев
Алания
|19
|1
|5