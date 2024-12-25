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Сегодня, 13:15

Бояринцев — о «Роторе»: «Моя вторая родина, папа вообще родом из Сталинграда»

Сергей Ярошенко
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Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев рассказал о том, что для него значит Волгоград и работа в клубе.

«Волгоград — не чужой мне город, это моя вторая родина. У меня папа вообще родом из Сталинграда, потому что тогда город назывался еще так, а не Волгоград. Я очень хорошо знаю, что такое «Ротор». Каждое лето отдыхал у бабушки на Волге, помню еще то поколение болельщиков и полный стадион. Ну ничего не меняется, Волгоград как обожал команду, так и обожает! Сейчас все равно не то количество болельщиков, которое должно быть у «Ротора». Для этого надо играть в РПЛ. А так фанаты, конечно, не бросают команду в любой ситуации. И во Второй лиге, и в Первой тем более. В городе всегда приятно погулять, видно неравнодушие людей к команде, не так важно, какой результат есть у команды», — приводит слова Бояринцева «ВсеПроСпорт».

Волгоградский «Ротор» занял первое место по посещаемости среди клубов Мелбет первой лиги в первой части нынешнего сезона. Ему уже дважды удавалось собрать аудиторию больше 20 тысяч зрителей на домашних матчах. Кроме того, 9 из 11 игр команды в первой части сезона посетили более 10 тысяч человек, что тоже является лучшим показателем.

После 21 мачта волгоградская команда занимает седьмое место в турнирной таблице с 30 очками.

Источник: ВсеПроСпорт
Денис Бояринцев
Футбол
ФК Ротор
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
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