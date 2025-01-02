Бояринцев: «У клубов, вылетевших из РПЛ, несопоставимо большие возможности в первой лиге»

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев ответил на вопрос о задачах команды на вторую часть сезона.

«Весной «Ротор» может конкурировать с определенной группой команд, хотя вот у клубов, вылетевших из РПЛ, несопоставимо большие возможности. Это нормальная ситуация, хотя и с этими двумя командами можно соревноваться. После отпуска соберемся с руководством, может быть, там и обсудим задачу побороться за топ-4, но опять же не хочу опережать события. Главное закрепиться как минимум в серединке уверенно, а там уже по мере прихода аппетита», — цитирует Бояринцева «ВсеПроСпорт».

После 21 тура волгоградцы с 30 очками занимают седьмое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.