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Бояринцев рассчитывает вернуться к тренерской работе в следующем году

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев заявил, что рассчитывает вернуться к тренерской работе в следующем году.

«На данный момент никаких предложений у меня нет, сейчас нахожусь в отпуске и готовлюсь к праздникам. Не думаю, что в зимний подготовительный период поступят какие-то предложения, обычно это происходит во время весенней части чемпионата.
В тренерской работе высокая конкуренция, поэтому загадывать на будущее сложно. Надеюсь, что варианты у меня появятся, и я вернусь к работе в следующем году», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

Бояринцев возглавлял «Сокол» с мая 2023 года, 45-летний специалист был отправлен в отставку в конце ноября нынешнего года.

Источник: РБ Спорт
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