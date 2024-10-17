Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 09:57

Бояринцев пообещал сбрить бороду, если «Ротор» окажется в РПЛ

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев рассказал, готов ли сбрить бороду в случае выхода его команды в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Ради такого дела всегда готов. Если команда в РПЛ окажется, без проблем (смеется). Главное, чтобы я тренером был. А так я на 100% уверен, что «Ротор» рано или поздно окажется в РПЛ», — цитирует Бояринцева Legalbet.

После 14 туров Мелбет-Первой лиги «Ротор» занимает восьмую позицию в турнирной таблице с 19 очками.

Бояринцев возглавляет команду из Волгограда с мая 2024 года. Его контракт с «Ротором» рассчитан до конца сезона-2024/25.

Источник: Legalbet
Денис Бояринцев
Футбол
РПЛ
ФК Ротор
Читайте также
Захарова ответила Мерцу на его заявление об ультиматуме России
Малкин — о 500 шайбах в НХЛ: «Впервые в жизни хочу сказать, что горжусь собой»
Фицо предсказал итоги завершения конфликта на Украине
Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР
Шутка Черчесова оскорбила Казахстан, на экс-тренера сборной России наложили штрафные санкции
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Популярное видео
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 6 8 0 12-6 26
2
 Торпедо 14 6 8 0 25-12 26
3
 Урал 14 7 4 3 19-12 25
4
 Балтика 14 6 6 2 14-9 24
5
 Черноморец 14 7 2 5 21-17 23
6
 Сочи 14 5 6 3 23-15 21
7
 Нефтехимик 14 5 5 4 12-13 20
8
 Ротор 14 4 7 3 11-9 19
9
 Родина 14 4 7 3 15-14 19
10
 Чайка 14 4 6 4 15-16 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 15-22 17
12
 Енисей 14 5 2 7 14-16 17
13
 КАМАЗ 14 4 4 6 12-10 16
14
 Сокол 14 3 6 5 8-17 15
15
 Шинник 14 3 5 6 9-14 14
16
 Алания 14 3 5 6 8-11 14
17
 Уфа 14 2 5 7 13-21 11
18
 Тюмень 14 1 3 10 9-21 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.10 17:00
Ротор – КАМАЗ
 - : -
19.10 17:00
Сочи – Родина
 - : -
19.10 17:00
Черноморец – Нефтехимик
 - : -
20.10 09:00
СКА-Хаб. – Урал
 - : -
20.10 10:00
Енисей – Уфа
 - : -
20.10 12:30
Сокол – Алания
 - : -
20.10 15:00
Шинник – Балтика
 - : -
21.10 17:00
Тюмень – Торпедо
 - : -
21.10 19:00
Чайка – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 9 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
Александр Нестеров

Александр Нестеров

Чайка

 12 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости