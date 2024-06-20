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Бояринцев: «У «Ротора» не было никакого преимущества от судьи в матче с «Новосибирском»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев отреагировал на жалобы в адрес судейства со стороны «Новосибирска» после ответного стыкового матча за право выйти в Мелбет-Первую лигу.

Команда из Волгограда одержала победу со счетом 3:1 и выиграла у новосибирцев со счетом 4:2 по сумме двух встреч.

«Перед решающими матчами часто ходят слухи, всегда так. Их могут специально распускать, чтобы еще больше накалить обстановку. Но я не собираю никакие слухи. Да, я говорю со стороны победителя. Но по итогам матча судье не о чем претензии предъявлять. Не было у нас никакого преимущества от судьи. За время карьеры я не раз сталкивался с таким судейством, что можно было всякое подумать. Но не в этом случае. Мое мнение: судейство было справедливым и квалифицированным», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

«Ротор» вернулся в Первую лигу после вылета из дивизиона в сезоне-2021/22.

Источник: РБ Спорт
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