Бояринцев: «Не представляю новогодний стол без шампанского и холодца»

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев назвал свое любимое новогоднее блюдо.

«Любимое блюдо на Новый год — холодец. Без него не представляю праздничный стол. Напиток? Шампанское. Поздравляю всех любителей футбола с наступающими праздниками и желаю крепкого здоровья!» — сказал Бояринцев «РБ Спорт».

«Ротор» ушел на зимний перерыв на седьмом месте в турнирной таблице первой лиги.