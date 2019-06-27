Ботака, который не перешел в "Торпедо" из-за фанатов, стал игроком "Луча"

Российский защитник Эрвинг Ботака подписал контракт с "Лучом". ​

Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на два года, сообщает пресс-служба клуба из Владивостока.

В сезоне 2018/19 Ботака провел 6 матчей за "Велес".

Летом 2018 года футболист должен был перейти в "Торпедо", но его трансфер сорвался. Против перехода Ботаки в московский клуб выступило фанатское объединение черно-белых "Запад-5". ​

Эрвин Ботака не будет выступать за московское "Торпедо"