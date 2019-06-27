Ботака, который не перешел в "Торпедо" из-за фанатов, стал игроком "Луча"

Российский защитник Эрвинг Ботака подписал контракт с "Лучом".
Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на два года, сообщает пресс-служба клуба из Владивостока.
В сезоне 2018/19 Ботака провел 6 матчей за "Велес".
Летом 2018 года футболист должен был перейти в "Торпедо", но его трансфер сорвался. Против перехода Ботаки в московский клуб выступило фанатское объединение черно-белых "Запад-5".
Эрвин Ботака не будет выступать за московское "Торпедо"
БОТАКА ПЕРЕХОДИТ В «ЛУЧ» ⚽📢 Центральный защитник Джо Ботака подписал трудовое соглашение с нашим клубом. 20-летний футболист в прошлом сезоне выступал за «Велес», в составе которого провёл 6 матчей. Также ранее выступал за такие команды, как «Солярис», «Локомотив-М» и «Локомотив-Казанка». Стоит отметить, что в ближайших турах Олимп-Первенства ФНЛ 2019/2020 сыграть за нашу команду Джо не сможет, так как, вполне вероятно, будет принимать участие в Летней Универсиаде в Неаполе, выступая за студенческую сборную России по футболу. Эрвинг Джо Ботака-Иобома Дата рождения: 05.10.1998 Гражданство: РФ Рост: 184 Вес: 76 Добро пожаловать в команду, Джо! #Луч #Владивосток #ФНЛ #Трансферы #Ботака